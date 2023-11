Jogador cego marca golaço de uma vida no Brasil-Argentina

A carregar o vídeo ...

Foi nos Jogos Parapan-Americanos, para atletas com algum tipo de deficiência, que o argentino Maximiliano Espinillo anotou o chamado golo de uma vida no encontro frente ao Brasil. O jogador cego, de 30 anos, ficou com a posse de bola no meio-campo, avançou no terreno e, com a ponta da chuteira, atirou uma 'bomba' indefensável para o guarda-redes adversário, que até deixou o comentador em êxtase. Para ver e rever! (Vídeo: Deportv)