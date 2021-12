O Solares até perdeu diante do Espanyol na Copa do Rei, mas saiu do jogo com o melhor golo da noite, graças a esta maravilha de Quique Gutiérrez, que fixou o 3-2 final favorável aos catalães. O Solares, refira-se, atua no sexto escalão do futebol espanhol. (vídeo: One Football)