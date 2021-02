Jogador da Guatemala finge ser agredido de forma surreal

A carregar o vídeo ...

O vídeo que partilhamos acima irá certamente entrar para a lista dos mais insólitos do ano... e com razão! Aconteceu na Guatemala, num encontro da terceira divisão, quando um jogador do Batanecos FC (Rosbin Ramos) decidiu tentar uma das mais descaradas simulações de agressão que temos memória para enganar o árbitro. Basicamente, Ramos aproveitou-se do facto de um objeto ter sido lançado para o relvado e, com um descaramento incrível, pegou no mesmo e... 'auto agrediu-se'. O problema foi que, apesar de todo o teatro, o árbitro não lhe prestou grande atenção...