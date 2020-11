A carregar o vídeo ...

Weston McKennie falava à imprensa (via vídeoconferência) após o encontro com o País de Gales, quando algo estranho aconteceu. Do nada, o jogador da Juventus pareceu ter-se lesionado, ao que parece ao acertar com o dedo de um dos pés algures na mesa que tinha à sua frente. A dor foi de tal forma aguda que o jovem até soltou um "filho da p...".