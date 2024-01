Jogador da Roma de Mourinho atingido por garrafa de cerveja lançada por adeptos da Lazio

A carregar o vídeo ...

O médio argentino Edoardo Bove, da Roma, foi atingido por uma garrafa de cerveja lançada pelos adeptos da Lazio no momento em que estava a deixar o terreno de jogo. A situação gerou desde logo muitas queixas dos romanistas, mas após a partida o próprio jogador optou por não dar importância ao tema. "Eles atiraram a garrafa e atingiu-me na cabeça. Não acho que seja altura de começar uma polémica ou fazer um escândalo. As autoridades competentes vão intervir, porque isto não é algo normal. Mas prefiro falar do que aconteceu em campo", disse.