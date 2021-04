Jogador da Roma é 'agredido' por apanha-bolas e acaba... amarelado

A carregar o vídeo ...

Riccardo Calafiori foi admoestado esta quinta-feira no duelo com o Ajax, depois de ter protagonizado um momento quente com um apanha-bolas. Não sabemos exatamente se havia história prévia, mas assim que chegou perto do apanha-bolas, o jogador da Roma levou com uma 'bolada' em cheio no rosto. Começou a barafustar, visivelmente desagradado, e quando voltou ao terreno de jogo... ainda viu o cartão amarelo.