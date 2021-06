A carregar o vídeo ...

Mouhammad Fadal, jogador de basquetebol senegalês do Bilbao Basket, vestiu a pele de herói no último domingo, em Espanha, quando ajudou a salvar um idoso, de 72 anos, que terá caído inconsciente na ria, a partir do parapeito da ponte Merced. Foram ao todo quatro as pessoas que se atiraram à água e ajudaram a salvar o homem. (Vídeo Twitter)