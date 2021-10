Jogador de hóquei no gelo suspenso por 13 jogos devido a este gesto racista

A carregar o vídeo ...

O ucraniano Andriy Deniskin, avançado do HC Kremenchuk, foi alvo da punição máxima que pode ser aplicada no campeonato de hóquei no gelo ucraniano (13 jogos), devido a este gesto racista na direção de Jalen Smereck, defesa do HC Donbass. A sanção deu que falar nas esferas internacionais e o presidente da IIHF assumiu mesmo que será necessário mudar os regulamentos e apontar a punições ainda mais severas.