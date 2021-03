A carregar o vídeo ...

O Gaziantep, orientado por Sá Pinto, voltou aos triunfos na liga turca ao bater o Denizlispor (2-1) num jogo marcado por uma entrada violentíssima sobre um jogador da equipa do técnico português. Aos 51 minutos Ozer Ozdemir atingiu Júnior Maranhão no pescoço num lance que valeu cartão vermelho direto ao defesa do Denizlispor. [Vídeo: Twitter]