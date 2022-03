Jogador do Arsenal rendeu-se a jovem adepto com incapacidade motora antes de operação complicada

A carregar o vídeo ...

Kieron Tierney encontrou-se com Cameron, um jovem adepto do Arsenal que 'encontrou' nas redes sociais a tentar vencer a incapacidade motora com que se debate. O sonho do pequeno fã dos gunners era encontrar-se com o defesa escocês. E Tierney acedeu ao pedido, revelando que Cameron "é uma inspiração". Os dois encontraram-se antes do Arsenal-Liverpool e trocaram camisolas e autógrafos, um momento registado antes de uma operação cirúrgica complicada para o jovem dos londrinos. A reação de Cameron é impagável. [Imagens: Arsenal]