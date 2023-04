Jogador do Ath. Bilbao anuncia no estádio a renovação... até 2032: «Estou em casa»

A carregar o vídeo ...

Oihan Sancet é um médio de apenas 22 anos mas em mente tem o desejo de jogar toda a carreira no Ath. Bilbao, clube que atualmente representa. Em pleno relvado do San Mamés, Sancet pegou no microfone e anunciou a renovação para gáudio dos adeptos... até 2032. "Estou em casa", garantiu o jovem futebolista. [Vídeo: Ath. Bilbao]