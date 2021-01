A carregar o vídeo ...

A seleção da República Democrática Congo estreou-se esta sexta-feira no Mundial de andebol, que decorre no Egito, frente à Argentina. Apesar da derrota, por 28-22, o pivô Gauthier Mvumbi Thierry tornou-se no grande protagonista do jogo... pelo físico: 1,92 metros e 110 quilos. Gauthier Mvumbi Thierry joga no Dreux AC, da 2.ª divisão francesa.