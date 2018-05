Jogador do Corinthians 'oferece' golo e acaba jogo a chorar

O Corinthians perdeu este domingo diante do Internacional por 2-1, numa partida resolvida com um golo de Rossi, aos 90'+2. Um golo que caiu do céu para o colorado e que se deve em (grande) parte a Guilherme Mantuan. Ora, após o apito final, o jogador do Timão não aguentou a emoção e acabou a chorar.