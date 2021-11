Jogador do Corinthians volta do intervalo com a camisola errada e leva amarelo

A carregar o vídeo ...

Giuliano, jogador do Corinthians, foi protagonista de uma situação... insólita. O médio foi advertido com o cartão amarelo ao regressar do intervalo no duelo diante do Corinthians, da 31ª jornada do Brasileirão. Motivo? Estava com a camisola do colega Gustavo vestida e foi teve que ser avisado pelo árbitro do encontro para trocá-la pela sua. Ainda assim, não escapou de levar um cartão amarelo. (Vídeo: SporTV Brasil)