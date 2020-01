Jogador do Derby County foi expulso após esta entrada arrepiante

A carregar o vídeo ...

O Derby County recebeu esta segunda-feira o Charlton no fecho da 25.ª jornada do Championship e venceu por 2-1, mas o jogo ficou marcado por uma entrada arrepiante que valeu um cartão vermelho direto a um defesa da equipa da casa. Aos 17 minutos, com os rams em vantagem (1-0), Krystian Bielik atingiu o jovem médio Conor Gallagher de forma violenta e foi para o banho mais cedo. Na 2.ª parte o Derby County chegou ao 2-0 e o melhor que o Charlton conseguiu foi reduzir, de penálti já nos minutos finais do encontro.