Jogador do distrital de Aveiro faz lançamento lateral com o alcance... de um pontapé de baliza

Kaou Fabril, do Futebol Clube Pinheirense, brilhou ante o Pampilhosa, em jogo da AF Aveiro. Não por marcar um golo, nem por fazer uma assistência ou até por evitar que a bola entrasse na sua baliza, já que é um defesa de posição. O lateral camaronês deu nas vistas pelo alcance que consegue alcançar num lançamento lateral. A força que colocou no arremesso foi tanta que a bola passou a linha divisória do campo, como se fosse um pontapé de baliza. O Pampilhosa venceu a partida por 5-2 na casa do adversário. [Imagens: AFA TV]