Jogador do Fluminense dá conselho a Jesus: «Que aproveite, porque essa fase pode acabar a qualquer momento»

A carregar o vídeo ...

Para lá das críticas e defesas feitas por comentadores das televisões brasileiras, as palavras de Jorge Jesus após o encontro com o Fluminense foram também analisadas pelos próprios jogadores da equipa rival do Flamengo. E sem comentar diretamente, Luccas Claro lá deixou uma dica ao treinador português... (vídeo: ESPN Brasil)