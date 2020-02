A carregar o vídeo ...

O Flamengo e o Fluminense defrontam-se esta quarta-feira nas meias-finais da Taça Guanabara, jogo disputado no Maracanã, que Egídio, jogador do Fluminense, acredita que pode vencer: "Não tem nenhum monstro do outro lado. É um Fla-Flu, um clássico histórico", afirmou aos microfones do 'Esporte Interativo'.