A carregar o vídeo ...

Yago Pikachu, jogador do Fortaleza, desfaleceu durante o jogo do Brasileirão com o Palmeiras de Abel Ferreira, que a sua equipa venceu, por 1-0. Um enorme susto, com o jogador a ser retirado do campo de ambulância. O clube esclareceu depois que Yago sofreu uma quebra de tensão. (Vídeo Twitter)