Jogador do Las Palmas emprestou Lamborghini a amigo e... aconteceu isto

Jonathan Viera, avançado do Las Palmas, decidiu este sábado emprestou o seu Lamborghini a um amigo e, a julgar pelo estado em que a máquina ficou... provavelmente já arrependeu. É que, enquanto estava em casa a descansar, após o desaire da sua equipa diante do Eibar, o jogador de 32 anos soube da notícia de que a sua máquina tinha estado envolvida num acidente na zona sul da ilha, acabando com a frente destruída por causa de um choque contra uma árvores. Inicialmente a notícia partilhada pelo 'Las Provincias de Las Palmas' dava conta de que Viera ia no carro, mas o jogador garantiu que estava em casa. Nas redes sociais, o dianteiro disse ainda que o seu amigo escapou do acidente sem ferimentos.