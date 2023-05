A carregar o vídeo ...

Filip Mladenovic, jogador do Légia Varsóvia, envolveu-se em confrontos com dois adversários, do Raków Czestochowa, escassos segundos depois de confirmado o triunfo na Taça da Polónia, nos penáltis. Os portugueses Josué e Yuri Ribeiro fizeram a festa pelo lado do Légia após o 0-0 no tempo regulamentar.