Jogador do Lokomotiv partilhou este vídeo horas antes de morrer

O portal 433, um dos mais conceituados nas redes sociais, partilhou ao final da noite desta segunda-feira um vídeo de Innokentiy Samokhvalov, jovem defesa do Lokomotiv Moscovo que perdeu a vida num treino dos russos , no qual é possível ver-se o jogador de 22 anos a brincar com o seu filho. E se o momento entre ambos é de arrepiar, o 433 revela que o vídeo em causa lhes havia chegado às mãos na noite de domingo, poucas horas antes da sua morte. "Ontem, o defesa do Lokomotiv Innokentiy Samokhvalov enviou-se este vídeo. Hoje, o defesa de 22 anos perdeu a vida devido a um ataque cardíaco. Os nossos pensamentos e orações estão com a sua família", escreveu a conta na publicação feita há poucos minutos.