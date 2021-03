A carregar o vídeo ...

O Lusitano de Vildemoinhos não vive dias fáceis na Série D do Campeonato de Portugal e luta desesperadamente pela permanência, mas no último domingo venceu o Vila Cortez e um dos golos é espectacular. A jogada começou nos pés do guarda-redes Ruca e terminou com um excelente remate do jovem atacante francês Anaël.