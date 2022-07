A carregar o vídeo ...

O Palmeiras até derrotou o Cerro Porteño por 3-0 e deixou bem encaminhado o apuramento para os quartos-de-final da Libertadores, mas a noite começou com um momento menos bom e insólito para o Verdão. Logo ao sétimo minuto, Gustavo Scarpa protagonizou um dos piores cantos do ano, ao pontapear o pé do árbitro auxiliar... em vez da bola!