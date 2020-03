A carregar o vídeo ...

Nené, médio do Santa Clara, aceitou o repto lançado por Mamadu Candé para cumprir o viral desafio do papel higiénico à moda de Felipe Melo, que, ao invés dos habituais toques, decidiu varrer o rolo com um carrinho digno de VAR. Um chamamento ao qual o jogador dos açorianos correspondeu e cumpriu com uma entrada digna... de VAR