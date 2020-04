A carregar o vídeo ...

Munir El-Haddadi parece não sentir grandes diferenças entre trabalhar em casa ou no centro de treinos do Sevilha. O avançado tem um mini-campo de futebol em casa com relva sintética e partilhou um vídeo no Instagram no qual surge a realizar vários exercícios em circuito, com e sem bola, utilizando vários materiais de treino. [Vídeo: Instagram]