Jogador do Standard Liège esperou pelo fim do jogo para pedir a namorada, futebolista do Tottenham, em casamento

O Standard Liège venceu o Anderlecht, em casa, por 3-1, com Aron Donnum a fazer os 90 minutos pela formação visitada. Mas o médio norueguês não foi logo tomar banho... Com a ajuda dos colegas de equipa, dos treinadores e até dos apanha-bolas, formou um círculo no relvado e pediu a namorada em casamento. Com muita emoção, ela, Celin Bizet Ildhusoy, avançada do Tottenham, disse 'sim' e Donnum teve a segunda vitória do dia.