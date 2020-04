A carregar o vídeo ...

Numa altura em que o Reino Unido, tal como o resto do Mundo, batalha com o surto do coronavírus, Toby Alderweireld decidiu surpreender uma ferrenha adepta do Tottenham que por estes dias está na linha da frente dessa batalha, num gesto que está a emocionar Inglaterra. Para lá da satisfação pela surpresa, o belga ainda se prestou a oferecer uma camisola à fã dos spurs.