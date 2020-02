Jogador do WBA entra de forma duríssima sobre Yuri Ribeiro e nem um amarelo viu

A carregar o vídeo ...

Jake Livermore, do WBA, entrou desta forma duríssima sobre Yuri Ribeiro, mas nem um amarelo viu. O lance em questão ocorreu na deslocação do Nottingham Forest ao terreno do WBA, que terminou 2-2 e onde estiveram vários jogadores conhecidos dos portugueses em campo. Do lado do WBA, atuaram Krovinovic e Matheus Pereira, enquanto no Nottingham Forest, além de Yuri Ribeiro, também jogaram Tiago Silva, Alfa Semedo e Tobias Figueiredo, que fez um autogolo.