Jogador dos Knicks leva NBA à loucura com finta cheia de... matreirice

É provavelmente a jogada do ano na NBA se formos pela inteligência e matreirice do momento. O protagonista foi o extremo Josh Hart, dos New York Knicks, que diante dos Boston Celtics conseguiu fintar Jrue Holiday de uma forma inusitada: atirou a bola contra o adversária, numa espécie de 'tabelinha', antes de atirar a contar para 3 pontos. Apesar da magia, os Knicks perderam por 114-98 com os Celtics.