Jogador dos LA Lakers sem rodeios: «Estou meio bêbedo, nem sei o que hei-de fazer»

A carregar o vídeo ...

Os LA Lakers conquistaram esta madrugada o 17.º título de campeões da NBA , ao baterem os Miami Heat por 106-93, num sexto jogo da final que resolveram na primeira parte. A festa fez-se no balneário, cada jogador com a sua garrafa de champanhe, que não é tempo de partilhas, e Kyle Kuzma não disfarçou em nada que bebera a(s) sua(s) garrafa(s). "Estou meio bêbedo, nem sei o que hei-de fazer", disse na conferência de imprensa [Vídeo Twitter]