Jogador dos NY Red Bulls pontapeia bola, deixa criança a chorar e acaba expulso

O avançado inglês Dru Yearwood foi expulso esta madrugada no jogo entre New York Red Bulls e Philadelphia Union, já nos instantes finais, depois de num ato de raiva ter pontapeado a bola para a bancada, acabando por atingir com estrondo no rosto de dois adeptos - um deles, uma criança acabou mesmo a chorar. Yearwood apressou-se a saltar para a bancada para tentar pedir desculpas, mas quem estava próximo impediu que o dianteiro se aproximasse.



A situação, refira-se, motivou um comunicado tanto da sua equipa, como do próprio jogador, que deixou um pedidos de desculpas "do fundo do coração aos adeptos que foram atingidos pela bola". "Deixei-me levar pelas emoções do dia e acabei por desapontar a organização e todos os adeptos dos New York Red Bulls. Espero que todos estejam bem e que me possam perdoar."