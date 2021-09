Jogador escocês pontapeia pote de fumo em direção aos adeptos

A carregar o vídeo ...

As imagens mostram Leigh Griffiths, avançado do clube escocês, Dundee FC. Durante o jogo desta quarta-feira frente ao St. Johnstone, equipa que venceu o encontro por 2-0, aconteceu o impensável. O jogador escocês de 31 anos pontapeou na direção dos adeptos um pote de fumo azul que tinha sido arremessado por eles para o relvado. Apesar de ter acertado com o engenho pirotécnico nos adeptos, felizmente não houve registos de feridos. Contudo, a polícia local já abriu um inquérito para investigar o caso. [Créditos:Twitter/PureFitbaw]