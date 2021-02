Jogador espanhol morde adversário, vê amarelo mas estas imagens podem tramá-lo

A carregar o vídeo ...

Edu Bedia, médio espanhol de 31 anos que atua na Superliga Indiana ao serviço do FC Goa, pode sofrer um pesado castigo depois de ter mordido um adversário, na zona lombar, no duelo com o Chennaiyin, que terminou empatado a dois golos. O lance ocorreu já em tempo de descontos e Edu Bedia recebeu um cartão amarelo, mas as imagens podem tramá-lo e dificilmente escapará a uma suspensão. Vídeo: Twiter]