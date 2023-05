A carregar o vídeo ...

Óskar Örn Hauksson fez o golo de uma vida. O jogador islandês do Grindavík, de 38 anos, fintou dois jogadores e fez um 'golo à Pote', imitando o gesto do sportinguista contra o Arsenal, na Liga Europa. Desta feita, o golo foi apontado para a Taça da Islândia, na vitória por 3-1 diante do Valur.