Jogador paraguaio expulso por celebrar a agarrar nos... genitais

Jorge Recalde, do Olimpia, foi este fim de semana expulso no encontro com o River Plate, do campeonato paraguaio, depois de se ter excedido na hora de celebrar o golo do empate, aos 90'+2. Eufórico pelo tento apontado, que salvou a sua equipa da derrota, o jogador decidiu tirar a camisola e agarrou os seus genitais enquanto olhava para a falange de apoio rival. A situação, refira-se, inicialmente valeu apenas o cartão amarelo, mas após indicação do VAR o árbitro avançou mesmo para a expulsão.