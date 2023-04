Jogador polaco marca a equipa israelita e faz saudação nazi mas garante que foi "mal entendido"

A carregar o vídeo ...

Patryk Klimala marcou o golo que selou a vitória do Hapoel Beer Sheva, em casa do Hapoel Katamon (1-2), jogo da 6ª jornada do campeonato israelita. O colega de nacionalidade polaca do português Hélder Lopes fez a saudação nazi nos festejos e o gesto foi desde logo condenado por várias facções do futebol de Israel. O avançado prontificou-se a desmentir aquilo que considerou ser um "mal entendido". "Como polaco, que respeita a história de ambos os países, eu nunca pensei fazer a saudação nazi. Quando morava na Polónia, visitei o campo Auschwitz-Birkenau e percebi a importância da história e da comunidade judaica. Depois do golo, apenas quis saudar os nossos adeptos. Não houve certamente mais nada por trás disso. Peço desculpa se alguém me interpretou de outra forma", vincou Klimala.