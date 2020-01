A carregar o vídeo ...

Uluhan Arslan, guarda-redes do Orduspor da Turquia, surpreendeu a namorada com um pedido de casamento em pleno relvado no final do encontro com o Persembespor para o campeonato amador. Durante o pedido, a claque do clube juntou-se à 'festa'. [Vídeo: Facebook / Orduspor]