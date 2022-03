Jogador tailandês perde a cabeça e agride violentamente adversário... antes de ser despedido

A carregar o vídeo ...

Este domingo ficará certamente na memória de Aitsaret Noichaiboon. O tailandês foi expulso durante um jogo da terceira divisão desse país após agredir um adversário com violência, que levou o clube a tomar medidas e a dispensá-lo. "Queríamos tomar uma posição e dizer que não apoiamos as ações de Noichaiboon. Já cancelámos o seu contrato e apresentamos as nossas desculpas pelo incidente", pode ler-se em comunicado do Bangkok FC. O jogador agredido precisou de intervenção médica e acabou por levar 24 pontos.