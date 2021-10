Jogador ucraniano investigado por celebrar golo... do adversário

A carregar o vídeo ...

O médio Vitaly Boyko é por estes dias um dos nomes mais falados na Ucrânia... mas não pelas melhores razões. Tudo porque as autoridades do futebol do país estarão a investigar os seus atos no duelo diante do Uzhhorod, especialmente a sua reação ao primeiro golo do adversário. Com a camisola 18 no vídeo que pode ver acima, o jogador do Kremin' aparenta levantar os braços em celebração, algo que fez logo subir o nível das especulações e até suspeitas de combinação de resultados.



Confrontado com os rumores, Boyko foi claro e negou qualquer tipo de corrupção. "Foram vocês quem decidiu que eu estava feliz pelo golo do adversário. Mas se virem o jogo todo perceberão que levanto a mão e irrito-me várias vezes vezes durante o encontro. Claro que não estava feliz pelo golo, de modo algum. Como podia estar feliz com o golo do adversário depois de uma viagem de 20 horas de autocarro para chegar ali?", questionou o jogador, em declarações ao jornal 'Tribuna'.