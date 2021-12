Jogadora do Chelsea deu 'chega para lá' a invasor de campo e acabou... punida

A carregar o vídeo ...

Com um 0-0 no marcador e o jogo já nos derradeiros minutos, não havia tempo a perder, muito menos com invasores de campo. Daí que Sam Kerr, jogadora do Chelsea, tenha decidido resolver por sua iniciativa o problema quando um adepto entrou no relvado durante o jogo com a Juventus da Liga dos Campeões Feminina... Quem não gostou (além do 'visado'!) foi a equipa de arbitragem e a jogadora australiana acabou mesmo por ver o cartão amarelo (Vídeo Twitter)