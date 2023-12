Jogadora e árbitra de futebol, internacional portuguesa no futebol de praia, autora, intérprete e cantora: conheça Susana Silva

A carregar o vídeo ...

Pé na areia, bandeirola no ar, guitarra à tiracolo e bola para a frente. Eis Susana Silva. Jogadora e árbitra de futebol, internacional portuguesa no futebol de praia, autora, intérprete e cantora. Mulher-furacão! Daquelas que passam e deixam marca, não deixando indiferente quem com ela tem o prazer de privar e aprender. Podem apenas 25 anos de vida conter em si tamanho arsenal de experiências, histórias e vivências? Eis Susana Silva.