Jogadoras amontoadas em dois quartos sem WC: as "condições miseráveis" da seleção de sub-20 do Congo

A carregar o vídeo ...

A conta de Twitter da AFCON 2023 (Taça das Nações Africanas) partilhou um vídeo onde denuncia "as condições miseráveis" em que vivem as jogadoras da seleção de sub-20 do Congo. As futebolistas dormem amontoadas em dois quartos - partilham camas e algumas dormem no chão -, sem casa de banho. Reclamam um prémio de 1250 dólares (cerca de 1140 euros) pela disputa de quatro jogos, mas a federação quer pagar apenas 100 (cerca de 91 euros).