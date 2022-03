Camp Nou encheu para o dérbi feminino entre Barcelona e Real Madrid, da Liga dos Campeões, que as catalães venceram por 5-2, e bateu recorde do Guinness. O estádio dos catalães alberga cerca de 98 mil espectadores e os catalães garantem ter acolhido 91,533 espectadores. Após a noite histórica, as jogadoras festejaram com a claque e com alguns adeptos. [Vídeo: One Football]