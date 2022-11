Jogadoras portuguesas de mãos dadas pela eliminação da violência contra mulheres

A carregar o vídeo ...

#dáAmãoEdiznão é o nome da campanha que a Federação Portuguesa de Futebol lançou esta sexta-feira, para assinalar o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres. As internacionais portuguesas Dolores Silva, Ana Borges, Jéssica Silva, Kika Nazareth, Carole Costa, Tatiana Pinto, Diana Silva, Andreia Jacinto, Fifó e Janice Silva participam no vídeo gravado na Cidade do Futebol.