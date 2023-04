Jogadores à pancada na distrital de Viseu: GNR e público invadem campo para travar confrontos

A carregar o vídeo ...

Os jogadores do Vila Chã de Sá e do Alvite envolveram-se domingo em confrontos durante um jogo do Distrital de Viseu. Nas imagens é possível ver os jogadores de ambas as equipas a agredirem-se e vários elementos da GNR e do público a correrem para o campo para travar a pancadaria. Segundo as autoridades, não houve registo de feridos.