O d uelo entre Aston Villa e Sheffield United marca o regresso da Premier League após a paragem devido à pandemia e antes do apito inicial no Villa Park os jogadores das duas equipas ajoelharam-se no relvado como sinal de apoio ao movimento 'Black lives matter', que também está inscrito na parte de trás das camisolas em vez dos nomes dos atletas. [Vídeo: Twitter]