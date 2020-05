A carregar o vídeo ...

Aos poucos e poucos as atividades vão voltando à normalidade. Na Sérvia arrancou este sábado um torneio de ténis, após as competições terem sido suspensas devido à pandemia de coronavírus. No entanto, parece que as preocupações ficaram fora dos courts, já que aqui, há público e os jogadores cumprimentam-se, assim como ao árbitro, todos sem máscaras...