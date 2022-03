Jogadores da África do Sul seguiram para o balneário antes do jogo com França... a dançar

A carregar o vídeo ...

A seleção da sul-africana chegou ao estádio Pierre Mauroy, onde esta terça-feira defrontou a seleção francesa num particular, com boa disposição. A dança foi de tal forma engraçada que a seleção de França partilhou o momento nas redes sociais. No final da partida, é que o momento não terá sido de boa disposição visto que a África do Sul foi goleada por 5-0. [Vídeo: Twitter seleção francesa]