Jogadores da Roma pediram VAR no treino: a reação de Mourinho no final diz tudo

A sessão de treinos da Roma de José Mourinho, realizada na tarde de quinta-feira, contou com uma habitual peladinha entre os jogadores. A dado momento, uma equipa marca e a que sofre fica a reclamar uma eventual mão na bola, pedindo que as imagens do lance sejam analisadas... pelo VAR. José Mourinho estava a assistir a tudo e a reação do técnico português ao momento é, no mínimo, imperdível. [AS Roma / Twitter]